Stiri pe aceeasi tema

- Situație alarmanta in Romania! In urma numarului de cazuri COVID crescut cu 60%, din ultima saptamana, medicul Adrian Marinescu inștiințeaza populația Romaniei in legatura cu valul IV al pandemiei de coronavirus care s-ar putea instala in țara noastra chiar de luna aceasta. Medicul a marturisit ca situația…

- Meterolorii anunta, marti, un val de caldura in intreaga tara, pana miercuri seara, iar in 30 de judete va fi cod galben sau cod portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade. ”Valul de caldura se va intensifica si se va extinde in cea mai mare parte a tarii. Disconfortul termic va fi ridicat,…

- Meteorologii anunta, marti, un val de caldura in intreaga tara, pana miercuri seara, iar in 30 de judete va fi cod galben sau cod portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade. ”Valul de caldura se va intensifica si se va extinde in cea mai mare parte a tarii. Disconfortul termic va…

- Pentru ca tot mai des se vorbește despre valul patru al pandemiei de coronavirus, etapa ce se preconizeaza ca va ajunge și in țara noastra in toamna, mulți romani se gandesc deja ca exista șanse mari sa se revina automat și la regulile impuse in urma cu mai bine de un an, atunci cand virusul a ajuns…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada ce urmeaza. Valul de caldura nu ne da pace nici acum. Ce temperaturi uriașe vom mai avea de suportat in Romania? Alerta meteo: prognoza pentru weekend Romania ramane cuprinsa de valul de canicula care…

- Valul de caldura topește Romania, iar meteorologii anunța zile de foc in continuare. Temperaturile maxime vor depași 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni aproape irespirabil. Romania, lovita de caldura tropicala Conform Administrației Naționale de Meteorologie, incepand de joi, 8 iulie, temperaturile…

- Canicula care a cuprins Romania in ultimele zile va fi inlocuita cu zile de furtuni puternice. Conform specialistilor, ciclonul care a creat conditiile formarii tornadelor care au devastat Cehia se indreapta fix spre granitele noastre. Drept urmare, ne asteapta cateva zile cu calduri, dar si cu furtuni…

- Romania se topește acum, dupa valul de ploi care a afectat țara in ultimele saptamani. Bogdan Antonescu, expert in fenomene meteo extreme, a explicat la Digi24 aceste treceri de la perioadele de furtuni la valurile de caldura.”In atmosfera, la altitudine de 10 – 11 km, exista un curent de aer numit…