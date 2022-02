Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, intr-un interviu la Antena 3 ca numarul de cazuri din ultima perioada sunt in scadere și sunt incurajatoare, spunand ca discuta in permanența cu ministrul Sanatații despre evoluția pandemiei, dar și despre ce restricții ar putea fi ridicate in urmatoarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, la Valenii de Munte, ca 173 din cele 230 de centre de evaluare COVID-19 existente la nivelul tarii sunt functionale la acest moment. ‘Sunt 230 de centre in toata tara, s-ar putea sa mai creasca putin numarul lor. (…) 173 sunt functionale acum’,…

- Premierul Nicolae Ciuca a informat miercuri, 29 decembrie, ca Grupul de management al informatiilor operative in sanatate, care va fi infiintat la nivelul ministerului de resort, va avea rolul de coordonare a resurselor, actiunilor si informatiilor medicale, urmand sa fie extinsa capacitatea de testare…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la Valcea, intrebat daca mai poate fi aprobat certificatul verde pana la finalul acestui an, ca nu crede ca se mai poate aproba, pentru ca Parlamentul a intrat in vacanta. “Daca va referiti la saptamana aceasta, nu cred ca va fi adoptat“, a spus premierul,…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut joi consultari cu mai multe organisme din mediul public și privat pe marginea masurilor de prevenire și combatere a pandemiei Covid-19. In cadrul discuțiilor, premierul Ciuca le-a cerut ministrului Sanatații, Alexandru Rafila și șefului DSU, Raed Arafat sa pregateasca…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat, miercuri, ca demararea proiectarii spitalelor regionale de la Iasi, Cluj si Craiova sa devina un punct prioritar pe agenda Ministerului Sanatatii, dupa ce ministrul de resort, Alexandru Rafila, a facut in sedinta de guvern o prezentare la zi a situatiei pe aceasta…

- O ședința de urgența are loc, la aceasta ora, la Palatul Victoria, unde autoritațile discuta despre impunerea de noi restricții, dupa ce Romania a raportat primele doua cazuri de infectari cu tulpina africana. Antena 3 transmite ca printre restricții s-ar afla și introducerea certificatului…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți ca a avut o discuție cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, cu privire la posibilitațile de urgentare a adoptarii legii privind obligativitatea certificatului verde la locul de munca. „Este un subiect pe care l-am discutat cu domnul ministu Rafila…