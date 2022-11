Când vom scăpa de dosarul cu șină. Temernul dat de Sebastian Burduja. „Republica Moldova este la ani lumină” Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a susținut sambata ca dosarul cu sina va disparea din Romania in 3-5 ani, dupa un model care este in vigoare in Republica Moldova, noteaza news.ro. Burduja a explicat ca in Romania exista o teama de digitalizare, mai ales in randul functionarilor publici, chiar si in randul angajatilor de la Ministerul Digitalizarii. Sebastian Burduja a declarat, sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca transformarea digitala a Romaniei a stat pe loc multi ani. „Dosarul cu sina poate disparea in 3-5 ani de zile de acum incolo,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi directori de la RIAL SRL și membrii Consiliului de Administrație și-au depus mandatele. Asta dupa ce angajații au cerut demisia tuturor, inclusiv a membrilor AGA . Mai mult, viceprimarul Flavia Boghiu a anunțat ca analizeaza situația. Iar saptamana viitoare vede ce e de facut și vine cu o soluție……

- ”Prim-ministrul Romaniei a transmis cel mai clar semnal ca transformarea digitala a tarii este prioritate strategica zero. Asta inseamna ca Romania, pentru a ramane competitiva, trebuie sa se modernizeze (…) Ce inseamna servicii publice digitale? A nu mai pune cetatenii pe drumuri pe la ghisee, competente…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca pana in vara anului viitor se va extinde la nivel national emiterea cartii electronice de identitate. „Cartea de identitate electronica, ca si semnatura digitala calificata, va permite cetateanului autentificarea in sistemul informatic, in sistemele…

- Ministrul Muncii, Marius Budai , a anunțat ca voucherele sociale pentru luna decembrie, vor fi incarcate mai devreme. Marius Budai spune ca alimentarea voucherelor sociale, in luna decembrie, se va face mult mai devreme decat data stabilita. Acesta decizie a fost luata pentru ca romanii sa poata avea…

- Banca Mondiala de Seminte Svalbard (Svalbard Global Seed Vault) a fost creata de un grup de cercetatori in 2008, avand drept scop conservarea in conditii de siguranta a speciile de plante aflate pe cale de disparitie sau a folosirii semintelor pentru refacerea ecosistemelor in cazul producerii unei…

- Accident in aceasta dimineața in Fagaraș. In accidentul rutier au fost implicate un autovehicul și un moped. In urma accidentului rutier a rezultat o victima. Este vorba despre un barbat, in varsta de 70 ani, conducatorul mopedului. Acesta a fost preluat și transportat la spital, in vederea acordarii…

- Noutați PENSII 2022: Cand apare noua formula de recalculare a pensiilor Noutați PENSII 2022: Cand apare noua formula de recalculare a pensiilor O noua formula de recalculare a pensiilor in funcție de care vor fi recalculate 5 milioane de pensii ar trebui gasita de Guvern pana la finalul anului curent.…

- Compania Naționala Poșta Romana – Sucursala Brașov anunța ca din 8 septembrie iși incepe activitatea Ghișeul exterior urban situat pe strada Lebedei, la numarul 17, apartament 5, din municipiul Brașov. Acest ghișeu aparține de Oficiul Poștal numarul 3. Deschiderea oficiala va avea loc joi, 8 septembrie,…