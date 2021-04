Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Foișor, unul specializat pe ortopedie, va deveni spital de Covid-19. Potrivit imaginilor transmise de televiziuni, pacienții sunt redistribuiți la alte spitale din Capitala cu salvarile sau cu mașinile personale, scenele fiind unele greu de suportat. Managerul spitalului s-a opus transformarii…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat, marti, ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000.El a precizat,…

- Nu a existat anul acesta vreo discutie oficiala despre restrictii de Pasti, deciziile referitoare la perioada pascala urmand a fi rodul exclusiv al unui dialog „absolut obligatoriu” dintre autoritati si cultele religioase, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, informeaza…

- Președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea, Valeriu Gheorghița, susține la ora 14:00 obișnuita conferința de presa saptamanala de la Palatul Victoria.La discuția cu jurnaliștii mai participa Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședinte…

- Programarile pentru vaccinare se vor face, incepand din 15 martie, direct din lista de așteptare disponibila in platforma de inscrieri, a anunțat astazi medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Practic, pentru…

- „Pana la data de 2 februarie, au fost recepționate 948.149 de doze de vaccin de la compania Pfizer/BioNTech și au fost distribuite 784.109 doze. Stocul existent la data de 2 februarie este de 164.040 de doze la nivelul centrelor regionale de stocare. Urmatoarea tranșa de vaccinuri de la compania BioNTech/Pfizer…

- Romania, afectata de decizia companiei Pfizer. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca in aceasta saptamana, țara noastra va primi cu 50% mai puține doze de vaccin fața de cele stabilite anterior. Incepand de saptamana viitoare, insa, stocul va fi primit integral, urmand…

- LIVE VIDEO: Noi detalii despre a doua etapa de vaccinare anti-COVID Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. FOTO: facebook.com/RO-Vaccinare. LIVE VIDEO: RO Vaccinare-Conferința de presa susținuta de președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind…