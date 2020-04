Stiri pe aceeasi tema

- Sunt doua scenarii pe care epidemiologii le iau in calcul, dupa Paști, afirma Doina Azoicai, președintele Asociației de Epidemiologie. ”Scenariul mai puțin optimist – nerespectarea masurilor, abaterile de la reguli pot duce la o creștere a numarului de cazuri, o creștere exponențiala in saptamana viitoare.…

- Scenariul inghețarii anului școlar nu este luat in calcul, a declarat luni, ministrul Educației, Monica Anisie, pentru Edupedu.ro, dupa ce vicepremierul Raluca Turcan afirmase la RFI ca repetarea anului școlar este una din variante.“La acest moment, Ministerul Educației și Cercetarii lucreaza…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca Romania urmeaza scenariul Chinei, iar masurile drastice luate de autoritați au rolul de a stopa evoluția coronavirusului.”Sunt foarte multe scenarii care se iau in calcul. Scenariul pe care trebuie sa ne concentram, ați vazut China, care a luat…