Stiri pe aceeasi tema

- Banii turistilor romani care au platit sejururi si nu au mai putut merge in vacanta din cauza epidemiei de coronavirus se pot restitui sub forma de bonuri de masa sau vouchere de vacanta, pentru servicii in Romania, a declarat Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care afirma ca…

- Sunt trei scenarii in privința anului școlar, in contextul coronavirusului: evaluarile au loc conform calendarului inițial, evaluarile sunt decalate sau anul școlar va fi repetat, a declarat, luni, RFI Romania, vicepremierul Raluca Turcan.Raluca Turcan a solicitat Ministerului Educației o analiza privind…

- ​Antreprenorul Dragoș Anastasiu, care a construit afaceri importante în turism și transporturi, spune ca nu a auzit de cazuri de agenții de turism din România care sa fie în pericol de faliment din cauza retragerii unor turiști pe fondul panicii create de noul coronavirus COVID-19,…

- Vicepresedintele comisiei SRI, deputatul ALDE Marian Cucsa: ”Vom cere SRI sa ne transmita informații pe care le deține despre posibilitatea ca virusul sa ajunga in Romania. Odata ce vom avea raspunsul de la SRI, vom vedea care sunt pașii de urmat”.Comisia dorește sa știe de la Serviciul Roman de Informații…

- Compania de calatorii EXIMTUR a incheiat anul 2019 cu un volum de vanzari de aproximativ 71 milioane euro, in creștere cu 10% fața de rezultatul anului anterior. Principalele motoare ale creșterii inregistrate au fost reprezentate de voucherele de vacanța și de vanzarile online de servicii externe și…

- Agentiile de turism din Romania au pus deja in vanzare pachete pentru vacanta de Paste din acest an cu discounturi intre 10% si 20%, dar si pentru 1 Mai si vara lui 2020, unde reducerile ajung si la 30%, sustine presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor romane si membrilor Comisiei de Transport si Turism din Parlamentul European (TRAN) contestarea in cadrul comisiei a acordului privind Pachetul Mobilitate 1, prin care firmele de transport rutier din Romania…