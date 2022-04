Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura au anunțat ca exista anumite probleme in derularea lucrarilor de construcție a Autostrazii Transilvania, dificultați fiind inregistrate inclusiv pe raza județului Salaj. „Tot tronsonul de 42 de kilometri de la Nadașelu pana la Poarta Salajului a ajuns la…

- Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura au anunțat ca exista anumite probleme in derularea lucrarilor de construcție a Autostrazii Transilvania, dificultați fiind inregistrate inclusiv pe raza județului Salaj. „Tot tronsonul de 42 de kilometri de la Nadașelu pana la Poarta Salajului a ajuns la…

- „Un munte de munca și un sfert de miliard in plus pe Autostrada Transilvania”, titreaza Asociația Pro Infrastructura, care publica și o filmare din drona cu amplele lucrari pe care le fac firmele constructorului Dorinel Umbrarescu pe singura bucata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Complexul Sportiv Național „Lascar Pana”, Baia Mare organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale vacante de: șef formație muncitori II, din cadrul Serviciului baze sportive, refacere, recuperare – cod COR 143903; muncitor calificat I, din cadrul Serviciului cazare,…

- Locuri de munca la stat in Alba: Se cauta șoferi, secretare, asistente, muncitori, infirmiere, casieri sau informaticieni. Detalii Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții,…

- LOCURI de MUNCA la STAT in Alba: Se cauta muncitori, ingrijitori, arhivari, șefi de birou sau economiști. Condiții de participare Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții,…

- Conform Asociației Pro Infrastructura (API), compania austriaca Strabag contesta procedura de licitație pentru lotul Chețani (Mureș) – Campia Turzii (Cluj) al Autostrazii Transilvania (A3).

- Administrația Domeniului Public Pitești organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata de 12 luni, a funcției contractuale, de execuție, temporar vacante, de muncitor necalificat intreținere drumuri – 2 posturi. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…