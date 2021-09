Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, consilierul onorific al premierului Florin Cițu, a vorbit despre restricțiile care ar putea fi impuse in Romania in timpul valului 4 al pandemiei. Cred ca actualele restricții sunt suficiente, dar sunt adeptul faptului ca vaccinatul nu trebuie sa plateasca, a explicat Tataru. Fostul…

- Astazi, 08septembrie2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12846 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12249 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 443…

- Ministrul Sanatații susține ca varful valului patru al pandemiei ar putea fi atins la sfarșitul lunii septembrie. De asemenea, Ioana Mihaila a declarat ca in acest val ar putea aparea aproximativ 4.000 de cazuri spitalizate pe zi.

- Dupa saptamana cu cele mai multe cazuri noi de coronavirus din aceasta vara, autoritațile buzoiene din sanatate anunța in raportarea de azi inca cinci imbolnaviri cu COVID. Asta dupa ce, in weekend, au mai fost raportate zece cazuri. Astazi, 23 august, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca a inaintat Guvernului o serie de propuneri menite sa accelereze campania de vaccinare. Acordarea bonurilor de masa, organizarea tombolelor, vaccinarea oamenilor in ambulatorii sau acasa sunt doar cateva dintre propunerile Ioanei Mihaila pentru accelerarea…