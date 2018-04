Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton (36 ani) și Prințul William (35 ani), ducii de Cambridge, au devenit luni, 23 aprilie 2018, parinți pentru a treia oara. Cu toate ca cei doi duci știu deja la ce sa se aștepte, cel de-al treilea copil va aduce și o serie de schimbari la Casa Regala Britanica. Ce se va schimba la Casa…

- Prințul William și Kate Middleton se bucura de un nou membrul al familiei. In aceasta dupa-amiaza s-a nascut cel de-al treilea nepot al reginei la spitalul St. Mary din Londra. In septembrie, anul trecut ducesa de Cambridge a fost forțata de imprejurari sa anunțe ca e insarcinata, asta dupa ce nu a…

- Familia regala britanica are un nou membru. Ducesa de Cambridge, Kate Middleton a nascut in urma cu putin timp un baietel. Nou nascutul este al treilea copil al cuplului princiar.Ducesa a fost transportata in aceasta dimineata cu masina de la Palatul Kensington la maternitatea Lindo Wing de la spitalul…

- Familia regala britanica se va mari, probabil luni, cu un nou membru, un print sau o printesa. Prezentam mai jos toate detaliile legate de nasterea celui de-al treilea copil al cuplului format din printul William si ducesa Catherine de Cambridge.

- Mai este foarte puțin pana la venirea pe lume a celui de-al treilea copil al Prințului William și al lui Kate Middleton. Nu știm inca ce nume va purta micuțul, dar știm ce titlu regal va avea.

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza vineri ziarul spaniol El Pais. Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta…