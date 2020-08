Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Ordinul MS Model declaratie pe propria raspundere Anexa 1 Anexa 2 Clasele de elevi trebuie aranjate in asa fel incat sa se respecte distantarea de minimum un metru sau, acolo unde nu este posibil, sa fie montate separatoare transparente, se prevede in proiectul de ordin care stabileste…

- Elevii din Austria incep cursurile pe 7 septembrie cu prezenta in clasa, dar fara obligatia de a purta masca de protectie, cu incaperi foarte bine aerisite si cu efectuarea multor teste, a informat luni ministrul invatamantului, Heinz Fassmann, citat de EFE.Scopul acestui plan de reincepere…

- In vederea redeschiderii școlilor, Ministerul Sanatații a trimis normele sanitare catre Ministerul Educației. Rasturnare de situație. Ce va fi permis in școli in noul an școlar 2020 – 2021 Printre altele, normele care ar urma sa fie publicate maine prevad urmatoarele masuri: Școlile nu mai sunt obligate…

- (update 08:21) Fiecare dintre școlile și grdinițele din capitala sunt obligate ca pana pe 20 august sa prezinte modul cum vor funcționa de la 1 septembrie. (update 08:19) De astazi iși incep activitatea gradinițele private. Astfel, viceprimara Angela Cutasevici a declarat ca Direcția Educație nu va…

- Scenariul roșu cu inchiderea școlilor nu va intra in vigoare automat la depașirea pragului de 3 infectari noi la mia de locuitori intr-o localitate, susține Dragos Garofil, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Intr-o declarație facuta, marți, la ședința comisiei de invațamant din Camera Deputaților,…

- Doua sub-scenarii hibride au fost propuse de Ministerul Sanatații, unul dintre scenarii presupune revenirea integrala la școala, iar altul presupune ore exclusiv online pentru deschiderea școlii din 14 septembrie.

- Ministerul Educateiei pregateste trei scenarii pentru reintoarcerea copiilor la scoala, in septembrie. Cum va incepe noul an scolar. Autoritațile iau in calcul 3 scenarii pentru reinceperea anului școlar, potrivit ministrului Educatiei, Monica Anisie. ”Am luat in discuție cele trei scenarii pe care…

- Unul dintre acestea prevede reluarea cursurilor in scoli, dupa modelul clasic, dar cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului, al doilea fiind prezenta elevilor si a studentilor prin rotatie la cursuri in timp ce colegii urmaresc cursurile de acasa, al treilea scenariu prevazand continuarea…