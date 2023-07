Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani din Turda, judetul Cluj, a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce si-a urmarit pe strada fosta iubita, pana acasa, unde a sechestrat-o si a batut-o.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, politistii din cadrul Politiei Municipiului Turda - Biroul de Investigatii…

- Doina Teodoru a petrecut vacanța la Vama Veche și a ținut sa impartașeasca cu fanii un moment de care iși va aminti cu drag. Pe plaja, cu briza marii aproape, iubita lui Catalin Scarlatescu a cantat la chitara.

- Primele declarații ale lui Radu Maricuța, dupa ce s-a impacat cu fosta iubita. Fiul de milionar a dezvaluit de la ce pornesc certurile in relație. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Razboinicul Andrei Krișan face dezvaluiri despre experiența Survivor Romania 2023, in exclusivitate, la Fresh by Unica. Finalistul competiției de supraviețuire povestește cum l-a schimbat experiența din Republica Dominicana, ce planuri are pentru cariera și afacerea lui, ce prietenii a legat și cum…

- Dupa ce, in urma cu o seara, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate imagini cu Sore și Razvan Miheț in ipostaze care nu mai lasa loc de interpretari, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania au continuat sa fie pe „urmele” lor și avem noi detalii despre cel mai recent cuplu din…

- Daca toata țara il cunoaște pe Florin Piersic Jr., iubita sa, Andreea Cipca este o prezența discreta, dar de curand, paparazii Spynews.ro au ieșit, din nou, la „vanatoare de vedete” și au surprins-o pe partenera regizorului de film și teatru. Se pare ca Andreea Cipca știe cum sa atraga privirile atunci…

- Este Ruby insarcinata sau nu? Aceasta este intrebarea pe care fanii și-o pun in ultimul timp, asta dupa ce, in urma cu doar cateva ore, artista noastra a postat un clip video ce a nascut numeroase semne de intrebare. Cum sa fotografiat cantareața și care este adevarul, de fapt.

- Damian Draghici și Cristina Stroe au impresionat jurații de la „Te cunosc de undeva!” cu momentul lor. Artistul a cantat pentru prima data rapp.Sambata aceasta, cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata de la 20:00, la Antena 1 vine cu o provocare de zile mari pentru Damian Draghici si partenera…