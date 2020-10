Stiri pe aceeasi tema

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Campania electorala nu va crește riscul de raspandire a noului coronavirus Foto: gov.ro Orice încercare de a prelungi mandatul actualului parlament va genera consecințe negative pentru România, a declarat, astazi, premierul Ludovic Orban. În opinia…

- Cand vine vorba despre relaxare, Florin Piersic Jr. nu vrea sa fie deranjat de nimeni! Celebrul actor și-a luat toate masurile de... ”precauție” pentru a nu fi asaltat de fani! Sunteți curioși sa vedeți cum s-a afișat in public? Imagini de senzație surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- Edi Iordanescu ar face orice pentru soția lui insarcinata, și chiar asta a și facut in trafic, fara sa mai țina cont de nimic. Aceasta a incalcat regulile de circulație de dragul mamei viitorului sau copil. Cum au fost surprinși in trafic de paparazzii Spynews.ro!

- Reguli noi pentru cei care vor sa iși construiasca o casa. Ce materiale trebuie sa foloseasca și cu cat cresc prețurile Reguli noi pentru cei care vor sa iși construiasca o casa. Altfel spus, sunteți obligați sa folosiți panouri solare, dar și materiale speciale de izolare. Apoi, temperatura din casă…

- Cand ești Teia Sponte iți permiți orice, chiar sa parchezi pe locurile destinate diplomaților! Aroganța facuta de miliardar pe strazile Capitalei! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- In plus, rudele barbatului dau vina și pe medicii de la Spitalul de Psihiatrie "Alexandru Obregia", care l-ar fi externat cu forța deoarce nu mai aveau locuri in spital. Aurel Moldovan, avocatul familiei barbatului, și matușa acestuia cer dreptate in acest caz. Ambii sunt de parere ca nimeni…