Când vine pensia pe luna august. Este ultima lună înainte de recalculare Pensionarii romani urmeaza sa primeasca pensia pe august, iar aceasta coincide cu perioada in care vor fi primite și deciziile de recalculare. Conform Newsweek, calendarul de distribuire a pensiilor pentru luna august a fost anunțat. Vor exista diferențe intre cei care primesc pensiile prin poșta și cei care le primesc pe card. Deciziile de recalculare, in numar de 1.000.000, au fost deja emise de mai multe case de pensii teritoriale și sunt pregatite sa fie trimise prin Poșta Romana, instituția responsabila cu livrarea acestora la domiciliile pensionarilor. Potrivit sursei citate, primii pensionari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Pensionarii romani urmeaza sa primeasca pensiile pe luna august. Iar perioada in care aceștia le vor primi coincide cu perioada in care vor ajunge și deciziile de recalculare. Potrivit Newsweek, a fost anunțat calendarul dupa care vor ajunge pensiile din Romania in luna august. Și vor fi diferențe…

- Directorul Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a fost intrebat, daca, dupa creșterea pensiilor de la 1 septembrie, va crește și pragul de impozitare. Baciu a ținut sa precizeze ca așteapta o decizie a Guvernului, dar este firesc sa creasca pragul de impozitare, din moment ce pensiile au avut parte…

- Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a declarat marți, pentru B1 TV, ca incepand de la mijlocul lunii august pensionarii vor primi personal de la poștași deciziile de recalculare a pensiilor. Niciunul dintre ei nu va primi mai puțini bani dupa recalculare.„Dupa aceasta recalculare,…

- Deciziile de recalculare vor fi trimise Poștei Romane, care le va distribui pensionarilor incepand cu a doua jumatate a lunii august. Acest proces este așteptat cu nerabdare de catre toți pensionarii, care spera la o creștere a veniturilor lor.In toate județele, sediile caselor județene de pensii sunt…

- Toți pensionarii vor primi pensia recalculata la 1 septembrie. Mai devreme, intre 15 august și 31 august pensionarii vor primi adeverințele cu pensia recalculata. In Romania, un numar de 4.745.651 de pensionari erau inregistrați in iunie 2024, cu 1.953 mai putini comparativ cu luna precedenta. Doar…

- Prima recalculare, care aduce bani in plus pentru mai bine de 3 milioane de oameni, trebuie sa fie gata pana la 1 septembrie. De la 1 ianuarie 2025, insa, toate pensiile vor crește, odata cu indexarea cu rata inflației. Apoi, in februarie 2025, de noile mariri vor beneficia pensionarii care au primit…

- Șeful Casei de Pensii , Daniel Baciu , a explicat ca, incepand cu 1 septembrie, pensionarii care au cotizat peste 40 de ani, dar in prezent au pensia minima, vor avea parte de creșteri de 80-90%. De asemenea, cei care au avut un stagiu de cotizare de sub 25 de ani vor ramane cu aceeași pensie. „Mai…