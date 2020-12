Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ''Traditii si obiceiuri romanesti de Craciun'', subtitrat in limba italiana, va putea fi vizionat online marti, incepand cu ora 11:00, pe pagina de Facebook a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, cu prilejul sarbatorilor Craciunului si Anului Nou, informeaza…

- Atunci când ne gândim la Craciun, primele lucruri care ne vin în minte sunt bradul împodobit, cadourile de la Moș Craciun sau masa plina de bunatați. Dar care este adevarata semnificație a bradului de Craciun? De ce oamenii îl împodobesc…

- Scrioare catre Moș Craciun: Modele cu cele mai frumoase și amuzante texte • Exemple de scrisori care ne pot ajuta sa compunem un text pentru Moș! Sarbatorile de Craciun se apropie iar odata cu ele sosește și Moș Craciun, așteptat de copii tot anul. In scrisorile pentru Moșul, cei mici... Articolul Scrisori…

- Sarbatorile de iarna au avut dintotdeauna un farmec aparte, reprezentand un motiv de bucurie, de reflectare și de revedere a celor dragi. Situația generata de pandemie a determinat schimbari in starea de spirit a romanilor, 56% dintre aceștia așteptandu-se ca sarbatorile sa fie mai triste in acest an,…

- Guvernul italian planifica noi restrictii legate de coronavirus pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou, a anuntat prim-ministrul Giuseppe Conte marti intr-un interviu, citat de DPA. ‘Acum avem nevoie de alte masuri restrictive’, a declarat Conte pentru ziarul La Stampa, fara a oferi mai multe detalii.…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este marcata de credincioși pe 21 noiembrie. Este prima sarbatoare din Postul Craciunului și aminteste de momentul in care Fecioara Maria a fost adusa de parintii sai, Ioachim si Ana, la Templul din Ierusalim. Sarbatoarea mai este cunoscuta sub numele de Vovidenia…

- Un barbat îmbracat în costum de Moș Gerila a fost arestat miercuri seara în Piața Roșie din Moscova pentru ca protesta contra anularii festivitaților de Sarbatorile de Iarna, a anunțat ONG-ul Apologia Protesta, potrivit Moscow Times. Doua ”ajutoare” ale Moșului…

- Se apropie Sarbatorile de Iarna și prima pe lista este Moș Nicolae. Cum nici el, nici Moș Craciun nu citesc prea bine, pentru ca au o varsta inaintata, citiți voi și trimiteți-le un mail sau o scrisorica cu ce ați dori sa va aduca. Voua sau celor dragi.Idei de cadouri de Moș Nicolae pentru copiiCadouri…