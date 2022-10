Când vine frigul extrem peste noi. Prognoza vremii ne spune și câți bani scoți la iarnă din buzunar pentru caldură Razboiul din Ucraina a generat o criza energetica resimțita in toata Europa, astfel ca, viitorul apropiat nu suna incurajator din niciun punct de vedere. Pe langa problemele economice aparute, experții in clima anunța ca aceasta iarna va fi una extrem de grea, din cauza valului de frig care va lovi Europa, astfel ca statele membre […] The post Cand vine frigul extrem peste noi. Prognoza vremii ne spune și cați bani scoți la iarna din buzunar pentru caldura appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

