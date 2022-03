Când vine cu adevărat PRIMĂVARA? Prognoza meteo ANM pentru luna martie Primavara nu vine prea curand in Romania. Temperaturile vor fi destul de scazute in urmatoarele saptamani, iar luna martie va fi una destul de rece, se arata in prognoza meteo publicata de ANM. Astfel, in saptamana 07.03.2022 – 14.03.2022, temperaturile vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in toate regiunile. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile sudice, dar și local deficitar in cele nordice și centrale, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. Prognoza meteo ANM pentru luna martie Același lucru se intampla și in saptamana 14.03.2022… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

