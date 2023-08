Când vin pensiile în septembrie Dupa ce in luna august pensiile au fost virate mai devreme datorita sarbatorilor de Sfanta Maria, incepand cu luna septembrie, se revine la normal. Astfel, pensionarii care au optat sa le fie livrați banii prin Poșta Romana, trebuie sa știe ca sumele respective pot sa ajunga in intervalul 1 – 15 septembrie, la domiciliu. In cazul celor care au ales sa primeasca banii in cont sau pe card, așteptarea dureaza pana pe data de 12, dar nu mai tarziu de data de 13. Daca pensionarii nu sunt gasiți la domiciliu, drepturile banești și documentul de plata pot fi ridicate de la ghișeele poștale, in termen… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

