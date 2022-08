Când veştile bune sunt de fapt veşti proaste De ce scade accelerat Wall Street daca economia americana a adaugat 528.000 de locuri de munca in iulie, cu mult peste estimari? Contractele futures de pe Wall Street au scazut rapid dupa raportul potrivit caruia cea mai mare economie la nivel mondial a creat mult mai multe locuri de munca in iulie decat asteptau analistii, iar declinul continua si inainte de deschidere, scrie Ziarul Financiar. Contractele futures S&P 500 scad cu 1%, Nasdaq are minus 1,3% in predeschidere, Dow Jones minus 0,66%. De ce scade Wall Street cand crestere numarul de locuri de munca din economie? Pentru ca investitorii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

