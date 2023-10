Când va trece România la ora de iarnă. Schimbări față de anul trecut Diferența fața de anul trecut este ca acum trecerea are loc in noaptea de 28 spre 29 octombrie, in vreme ce anul trecut s-a produs in noapte de 29 octombrie spre 30 octombrie. Schimbarea orei este fenomenul care are un impact semnificativ asupra oamenilor, iar mulți sufera in primele zile de simptome diverse precum iritabilitate, insomnie sau oboseala in timpul zilei. Anul acesta, trecerea la ora de iarna are loc in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie. Ceasurile se dau inapoi cu o ora, iar ora 4:00 devine ora 3:00, drept pentru care se va intuneca mai devreme, dar vom… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

