Când va suna clopoțelul de închidere? Astazi, clopoțelul suna pentru prima zi de școala. Intrebarea in mințile elevilor, parinților și cadrelor didactice este: cand va suna clopoțelul pentru ultima data in acest an școlar? Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, clopoțelul ar trebui sa se auda pentru ultima data abia in vara, insa previziunile arata ca pandemia COVID-19 va face din nou sa avem un sunet prematur al clopoțelului, care sa anunțe incheierea școlii cu prezența fizica și trimiterea invațamantului in online, acolo de unde, dupa cum ni s-a demontrat in precedenții doi ani școlari, scapa cine poate. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca din partea Romaniei vor fi trimise echipe de pompieri care vor ajuta la stingerea incendiilor din Grecia, acest lucru fiind o premiera pentru tara noastra, scrie News.ro . „Mai sunt cateva lucruri pe care vreau sa le spun. Autoritatile din Grecia au cerut ajutor pentru…

- Autoritațile au anunțat azi 78 noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 24.741 teste rapide și PCR. Numarul este in scadere fața de ziua precedenta cand s-au inregistrat 102 noi imbolnaviri. De ieri pana azi, patru oameni infectați și-au pierdut viața.Grupul de Comunicare Strategica…

- Autoritațile au anunțat azi, 20 iulie, 95 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 31.286 teste rapide și PCR. Este cel mai mare numar de noi imbolnaviri din 16 iunie, cand au fost raportate 104 cazuri de infectare cu coronavirus in 24 de ore. De ieri pana azi, trei oameni infectați…

- Autoritațile au anunțat azi 95 noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 31.286 teste rapide și PCR. De ieri pana azi, 3 oameni infectați și-au pierdut viața. De asemenea, in raportul de astazi, a fost anunțat un deces, care a avut loc in luna noiembrie a anului trecut.Grupul de…

- Autoritațile au confirmat joi 62 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuare a 24.920 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au murit trei persoane infectate. La ATI sunt internați in acest moment 54 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi…

- Autoritațile au confirmat luni 39 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 11.291 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au fost confirmate doua decese COVID. Pentru a doua zi consecutiv insa, nu au fost raportate decese anterioare. La ATI sunt internați…

- Ruxandra Achim, profesoara de Limba si literatura romana la Colegiul National ”I.L.Caragiale” din Bucuresti, unul dintre cele mai bune licee din Capitala, spune ca subiectele date absolventilor de liceu nu au fost neaparat foarte grele, dar au fost cumva, surprinzatoare.

- Examenul de maturitate de a inceput astazi cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Ruxandra Achim, profesoara de Limba si literatura romana la Colegiul National ”I.L.Caragiale” din Bucuresti, unul dintre cele mai bune licee din Capitala, a rezolvat pentru ”Adevarul” subiectele date absolventilor…