- Mai bine de doua saptamani mai sunt pana cand autoritatile vor modifica restrictiile impuse prin decretarea starii de urgenta. Cu toate acestea, zeci de soferi au aglomerat, miercuri, o intersectie din sectorul 2 al Capitalei. Imaginile au fost postate pe Facebook de catre Camelia Cavadia…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut un act de transparența și le-a cerut utilizatorilor Facebook sa ii adreseze cele mai importante intrebari pe care le au cu privire la criza generata prin impunerea unor restricții extrem de dure pentru a stopa epidemia de coronavirus.Citește și: ANP…

- Marcel Vela are sentimentul de„implinire a misiunii fața de cetațeni și fața de Romania”.Ministrul de Interne a transmis un mesaj pe Facebook, cu bataie lacolegii sai și factorii de decizie din cadrul Guvernului. Postarealui Vela vine la cateva zile dupa ce președintele Klaus Iohannis acriticat prima…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, le mulțumește romanilor ca au respectat regulile in perioada sarbatorilor pascale și precizeaza ca va anunța marți „o actiune pe care o pregatesc special pentru a ramane intr-un dialog permanent”, scrie Hotnews.ro. „Nu pot ramane indiferent in fata eforturilor dumneavoastra.…

- Anuntul lui Marcel Vela dupa Pastele in izolare din cauza coronavirus "Mesajele și urarile dumneavoastra au venit ca cel mai frumos moment al acestui Paște atat de diferit.Am simțit ca au fost urari menite sa ma incurajeze, sa ofere forța și energie pentru acțiunile viitoare. Va mulțumesc…

- Declaratiile oficialilor de la MAI vin in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 367. Sunt 59 de noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore. Persoanele noi infectate cu COVID-19 au varste intre 1 an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Autoritatile au anuntat, luni seara, ca un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, intr-o conferinta…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…