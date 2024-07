Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor pe ruta Bucuresti - Pitesti ramane modificata inca o luna si se va realiza pe rute deviate, ceea ce conduce la majorarea substantiala a timpilor de parcurs, se arata intr-un comunicat al CFR Calatori.

- Trenurile au intarziere Circulatia trenurilor pe relatia Bucuresti Nord – Aeroport Henri Coanda si retur este perturbata din cauza unui macaz defect intre Mogosoaia si Balotesti, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Potrivit CFR, pana la remedierea defectiunii, trenurile care circula…

- Trenurile care circula intre Bucuresti Nord si Aeroportul Otopeni este perturbata marti dimineata, 9 iulie, din cauza unui macaz defect intre Mogosoaia si Balotesti, anunta Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, intr-un comunicat.”In cursul acestei dimineti, circulatia trenurilor pe relatia Bucuresti…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca in cursul acestei dimineți, circulația trenurilor pe relația București Nord – Aeroport Henri Coanda și retur este perturbata din cauza unui macaz defect intre Mogoșoaia și Balotești.Vezi AICI intrarzierile in timp real. In prezent circulația…

- Circulația trenurilor este oprita pe o magistrala din cauza unor copaci rupți. Incidentul s-a produs marți in județul Harghita.Circulația trenurilor este oprita pe Magistrala 400, intre stațiile CF Halta Izvoru Oltului și Voșlabeni, din județul Harghita.

- Circulatia trenurilor de calatori va suferi mai multe modificari in perioada 1 – 9 iulie 2024, pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Tecuci – Tecuci Nord – Frunzeasca, solicitate si realizate de CFR SA, administratorul caii ferate, informeaza miercuri CFR Calatori.…

- Circulatia feroviara este oprita la aceasta ora intre statiile Beia si Mureni, sectia de circulatia Brasov - Sighisoara, din cauza apelor si a aluviunilor care au acoperit calea ferata, in zona localitatii Archita, a anuntat, luni seara, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este inchis temporar sambata dupa amiaza intre Fetești și Baraganu. De vina este o defecțiune la sistemul de alimentare cu energie electrica. Trei trenuri IR sunt blocate in garile di