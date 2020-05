Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a declarat marți seara, raspunzand unei intrebari legate de marirea pensiilor cu 40%, ca aceasta chestiune trebuie analizata cu mare atenție de guvernanți, iar cand vor avea suficiente date, la jumatatea anului, Guvernul trebuie sa ia o decizie. „Este o chestiune care trebuie analizata…

- Amenzile pentru incalcarea ordonanțelor militare sunt mult prea mari raportat la caștigul populației. Ele ar putea fi anulate daca CCR da dreptate Avocatului Poporului. Acesta a atacat la Curte unele dintre prevederile ordonantelor Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean spune…

- Mai multi agenti economici din Capitala sunt nevoiti sa plateasca chiria spatiilor comerciale, desi nu mai activeaza de la instituirea starii de urgenta. Desi ar putea cere amanarea platilor, deocamdata nu exista cadrul legal.

- La vreme de pandemie Manastirea Sihastria din comuna Vanatori-Neamt vine in intampinarea credinciosilor cu o oferta inedita. Pomelnice online, ce pot fi trimise in privat pe pagina de Facebook sau pe adresa de mail a manastirii. Persoanele care doresc sa trimita online pomelnice la Manastirea Sihastria…

- Patronatul Concordia indeamna companiile care nu sunt afectate de criza COVID-19 sa isi plateasca taxele, pentru a alimenta bugetul statului Confederatia Patronala Concordia isi indeamna toate companiile membre care nu au probleme de cashflow sa isi plateasca furnizorii cu celeritate si sa isi achite…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat o licitatie de 7,72 milioane lei (1,6 milioane euro), fara TVA, pentru modernizarea grupurilor sanitare din sediul central situat in Bucuresti, pe strada Doamnei, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, informeaza...

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Svinita au depistat sase cetateni sirieni, care intentionau sa ajunga ilegal in Olanda si Austria, cu ajutorul a doi austrieci.

- NATO isi va relua "in zilele sau saptamanile urmatoare" activitatile de formare in Irak, care au fost intrerupte la inceputul lui ianuarie, dupa uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani la Bagdad, a anuntat vineri comandantul suprem al fortelor aliate in Europa, generalul american…