Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a declarat, duminica, 10 octombrie, ca spitalul modular de la Pipera este reoperationalizat in vederea primirii de pacienti cu patologia COVID și a precizat ca spera, ca marti, primii bolnavi sa poata fi dusi la unitatea sanitara. Arafat a mentionat ca Romania a primit concentratoare de oxigen, […] The post Cand va putea primi pacienți spitalul modular de la Pipera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .