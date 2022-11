Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a susținut o conferinta de presa, miercuri, in care a vorbit despre viitorul sau la prima reprezentativa și despre amicalele cu Slovenia si Moldova. „Suta la suta conteaza meciul rezultatele din aceste doua meciuri amicale. Asta este mesajul pe care il dau. Trebuie sa ne obisnuim sa luptam pentru rezultate, sa atragem rezultatul de partea noastra, si sa continuam impresia buna lasata in septembrie si speranta pe care am aprins-o pentru toti suporterii echipei nationale. Este un mesaj de incredere din partea mea pentru jucatorii…