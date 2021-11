Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PNL, Ludovic Orban, l-a criticat, duminica, pe președintele Klaus Iohannis pentru faptul ca l-a susținut pe premierul Florin Cițu la șefia partidului și spune despre șeful statului ca „a ramas repetent in ultimele luni, in raport cu democrația și cu PNL”. Orban a spus, la Realitatea Plus,…

- Ludovic Orban a declarat, la finalul congresului PNL, dupa ce a fost anuntata victoria lui Florin Citu ca „Iohannis si serviciile au distrus partidul”. Declaratia a fost facuta in fata sustinatorilor sai, langa un cort de langa pavilionul central al Romexpo, relateaza Europa Libera. „Nimic nu e definitiv,…

- Consultantul politic a explicat, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, ca Florin Cițu, in calitate de premier, va semna dispariția PNL."Am vazut sondajele. PNL nu mai este peste 20% demult. A cazut in timpul guvernarii Orban pana pe la 24%. Sigur ca un partid aflat la guvernare este definit de performanta…

- Surse politicie din PNL au declarat, pentru Realitatea Plus, ca daca Florin Cițu va caștiga alegerile din partid, Turcan ar putea pierde funcția de prim-vicepreședinte PNL.In replica, premierul Florin Cițu a precizat ca Raluca Turcan lipsește pentru ca este in vacanța, dar ca organizația pe care o conduce,…

- La intalnirea programata la ora 20:00, la Vila Lac, ar urma sa participe, pe langa Florin Cițu, lideri din echipa sa, precum Raluca Turcan, Rareș Bogdan sau Emil Boc.Premierul urmeaza sa-și depuna miercuri candidatura pentru șefia PNL, cu o zi inaintea actualului lider al partidului, Ludovic Orban. Potrivit…

- "Nu era chiar tanar, dar ma rog, s-a intamplat, sunt momente care se pot intampla in viața unui om. Ceea ce a fost deranjant este ca a omis sa anunțe opinia publica. Cand ajungi in astfel de funcții publice, vice la senat, ministru iar apoi premier, nu ai voie sa dai astfel de raspunsuri, la un astfel…

- Orban a subliniat ca scandalul provocat de informația privind condamnarea premierului in SUA, dupa ce a condus sub influența alcoolului, și modul in care acesta a gestionat situația fac rau intregului partid. Liderul PNL a amintit ca, atunci cand și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, a vorbit…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni seara, al Realitatea Plus, despre primul moment cand și-a pus semne de intrebare despre Florin Cițu. "Nu sunt purtator de cuvant al președintelui. Oricine vrea sa vada situția post-dezvaluiri, va avea o imagine corecta. A facut-o in ianuatie.…