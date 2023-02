Presedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, a afirmat, joi, ca va ordona trupelor sale sa lupte alaturi de rusi doar daca un alt stat lanseaza un atac impotriva tarii sale. „Sunt gata sa lupt alaturi de rusi de pe teritoriul Belarus intr-un singur caz: daca fie si un singur soldat vine pe teritoriul Belarusului pentru a-mi […] The post Cand va ordona Lukașenko trupelor sale sa se alature Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .