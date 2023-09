Când va ninge în România. Primele estimări despre apariția precipitațiilor specifice sezonului de iarnă Cu un inceput de toamna mai bland decat s-ar fi așteptat mulți, dat fiind faptul ca au fost multe zile cu temperaturi de vara, de parca sezonul estival ar fi „decis” sa se prelungeasca și in septembrie, sunt puțini cei care se gandesc de pe acum la venirea iernii. Chiar și așa, sezonul rece se […] The post Cand va ninge in Romania. Primele estimari despre apariția precipitațiilor specifice sezonului de iarna first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a faut un nou anunț! Specialiștii au precizat cand va fi prima ninsoare in Romania. Totodata, meteorologii susțin ca, in acest an, iarna va veni mai devreme fața de anii precedenți.

- Inca nu am scapat de canicula, iar meteorologii au facut primele prognoze in ceea ce privește anotimpul rece. Așadar, cand vine iarna in Romania. Se anunta luni grele si mohorate. Experții in meteorologie au spus și cand va ninge prima oara in București. Cand ninge prima data in București. Cum va fi…

