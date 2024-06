Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Fotbal din 2024 a ajuns in faza optimilor de finala, stabilind partidele care vor decide echipele calificate in sferturi. Romania a reușit o performanța remarcabila in grupa E și acum se pregatește pentru un duel crucial impotriva Olandei. 29 iunie Elveția vs. Italia, ora 19:00,…

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, meci care va avea loc in data de 2 iulie, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00

- Romania are o statistica favorabila in istoria confruntarilor directe cu Slovacia, adversara sa de astazi de la meciul decisiv pentru calificarea in optimile Campionatului European. Slovacia - Romania, meci contand pentru etapa a 3-a din Grupa E de la EURO 2024, are loc de la 19:00 și va fi transmis…

- Belgia și Romania se vor intalni la Koln, de la ora 22:00, intr-o partida din Grupa E a Campionatului European, fiind in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Pro TV. In cazul unui eșec, „diavolii” ar bifa o contraperformanța istorica. O victorie a baieților lui Edi Iordanescu i-ar propulsa direct…

- Analiza tuturor variantelor de rezultat al meciului Romania – Belgia și implicațiile fiecarui rezultat pentru ultimul meci al Romaniei impotriva Slovaciei: 1. Victoria Romaniei Scenariu: Romania caștiga impotriva Belgiei. Implicații: Romania ar ajunge la 6 puncte, consolidandu-și poziția de lider in…

- Astazi, de la ora 22:00, Belgia și Romania se intalnesc in cel de-al doilea meci al „tricolorilor” la EURO 2024. Dupa victoria entuziasmanta cu 3-0 impotriva Ucrainei, echipa lui Edi Iordanescu și-a marit considerabil șansele de a avansa in optimile de finala. De cealalta parte, Belgia vine dupa o infrangere…

- Echipa naționala de fotbal feminin a Romaniei a invins vineri, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala, echipa Bulgariei, cu scorul 1-0, in cadrul preliminariilor Campionatului European de Fotbal Feminin din 2025. Golul Romaniei a fost marcat de Ștefania Vatafu in minutul 76 al meciului. Vatafu este…

- Fostul capitan al Stelei, Tudorel Stoica, 69 de ani, este de parere ca „orice se poate intampla in Germania” in privința echipei naționale. Ce ar trebui sa facem și sa nu facem, in opinia fostului mare fotbalist. Romania s-a calificat dupa opt ani la turneul final al Campionatului European din Germania.…