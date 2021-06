Certificatul digital UE privind COVID-19 va intra in vigoare in Romania incepand cu data de 1 iulie, dupa cum arata Digi 24 . Vestea vine la o zi dupa ce Parlamentul European a aprobat definitiv certificatul digital UE privind COVID-19. „Certificatul digital european pentru COVID va aparea la 1 iulie si are rolul de a facilita calatoriile intre statele membre la nivel european”, a explicat Andrei Baciu, secretarul de stat din Ministerul Sanatații, la Senat. Chiar astazi (joi, 10 iunie, n.red.) a avut loc o sedinta cu toate institutiile implicate pentru a finaliza toate detaliile necesare. Statul…