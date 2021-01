Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate impotriva coronavirusului 1.586 de cadre medicale. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 13.242, conform cifrelor transmite de Comitetul național de coordonare a vaccinarii (CNCAV). Conform sursei citate, la inceputul campaniei de vaccinare,…

- Vaticanul va incepe campania de vaccinare impotriva COVID-19 "in urmatoarele zile". Personalul medical și persoanele in varsta vor avea prioritate, a anunțat, intr-un comunicat de presa, Sfantul Scaun, informeaza AFP, citata de Agerpres.Vaticanul nu l-a menționat pe papa Francisc, in varsta de 84 de…

- 1.101 persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca a fost inregistrata o singura reactie de tip alergic minora. Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 incepand de duminica este 2.066. De asemenea, in…

- In urmatoarele doua zile sunt așteptate noi tranșe de vaccin, care vor ajunge la mai multe spitale din țara. In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 au fost administrate aproape 10% din prima tranșa de doze de vaccin care au ajuns in Romania chiar in ziua de Craciun. Campania de vaccinare…

- Primele 10.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Romania in 26 decembrie, a anuntat Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Premierul interimar Nicolae Ciuca a atras atentia ca infectarea cu coronavirus nu se opreste de Craciun si Anul…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat, luni, pe Twitter, ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters, citata de Agerpres.Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a…

- Autoritațile sanitare din Regatul Unit vor incepe campania de vaccinare impotriva Covid-19 de marți, un moment istoric pentru lupta impotriva pandemiei care afecteaza planeta de la inceputul acestui an, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- A fost publicata in Monitorul Oficial strategia de vaccinare Lucratorii din domeniul sanatatii si social sistem public si privat vor fi primii vaccinatiIn Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Hotararea nr. 1171 din 03 Decembrie 2020, privind actul nr. 1031 27 Noiembrie 2020, care vizeaza Hotarare…