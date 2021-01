Incepand cu data de luni, 4 ianuarie, Posta Romana va incepe distribuirea pensiilor pe aceasta luna. In urma cu cateva zile, reprezentantii institutiilor implicate au pus la punct un plan de actiuni care sa permita achitarea la timp a acestor drepturi aferente lunii ianuarie, anunța Antena3. Avand in vedere programul... Articolul Cand va incepe plata pensiilor pentru luna ianuarie. In ce interval isi vor primi pensionarii bani in restul anului a aparut prima data pe Ziarul Unirea .