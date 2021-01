Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul va incepe campania de vaccinare impotriva COVID-19 "in urmatoarele zile". Personalul medical și persoanele in varsta vor avea prioritate, a anunțat, intr-un comunicat de presa, Sfantul Scaun, informeaza AFP, citata de Agerpres.Vaticanul nu l-a menționat pe papa Francisc, in varsta de 84 de…

- Vaticanul va incepe campania de vaccinare impotriva COVID-19 „in urmatoarele zile”. Campania va viza cu prioritate personalul medical si persoanele in varsta, a anuntat Sfantul Scaun, intr-un comunicat de presa. Comunicatul nu il mentioneaza pe papa Francisc, in varsta de 84 de ani, si nu precizeaza…

- Autoritațile anunța ca, duminica, 27 decembrie, in jurul orei 9, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase, care au fost programate sa se imunizeze in perioada 27-31 decembrie, din lotul de 375 de doze anti-Covid-19. Conform…

- Benjamin Netanyahu, premierul statului Israel, a devenit sambata primul cetatean din aceasta țara care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus,…

- Premierul Benjamin Netanyahu a devenit sambata primul cetatean israelian care se vaccineaza impotriva COVID-19 si le-a cerut conationalilor lui sa-si depaseasca temerile si scepticismul, cu o zi inaintea lansarii oficiale a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus, transmit DPA si AFP. „Este…

- Autoritațile sanitare din Regatul Unit vor incepe campania de vaccinare impotriva Covid-19 de marți, un moment istoric pentru lupta impotriva pandemiei care afecteaza planeta de la inceputul acestui an, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Spitalului Domodedovo, din sudul Moscovei, care a anuntat astazi ca a inceput sa vaccineze populatia locala cu vaccinul rusesc anti-Covid-19 Sputnik V, relateaza Reuters, citata de news.ro . Spitalul anunta pe site ca locuitorii care doresc sa se vaccineze trebuie sa se inscrie pe un site guvernamental…

- Guvernul se pregatește de campania de vaccinare impotriva Covid-19. Chiar daca premierul Ludovic Orban a spus ca primii care vor fi vaccinați sunt medicii și persoanele vulnerabile, totuși exista o clasa cu totul și cu totul apare: demnitarul/funcționarul guvernamental. In cadrul Guvernului,…