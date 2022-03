Au tot existat discuții despre utilizarea armelor nucleare, iar Moscova clarifica toate aceste aspecte. Anunțul vine de la Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și fost președinte al Federației Ruse. Acesta a declarat ca Rusia are mai multe motive in baza carora poate folosi arme nucleare. Medvedev a transmis, intr-un interviu acordat RIA Novosti, citat de publicația ucraineana Obozrevatel, ca Federația Rusa are dreptul de a utiliza arme nucleare in urmatoarele patru situații: 4 motive pentru care Rusia va folosi armele nucleare – daca Rusia ar fi lovita…