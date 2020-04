Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații (MS) a desemnat 117 spitale și 44 de maternitați unde vor fi ingrijiți bolnavii de COVID-19. De asemenea, a fost aprobat Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19, anunța insituția. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a aprobat Ordinul…

- Romania se apropie de scenariul 4 Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus si va trece in scenariul 4 la inceputul acestei saptamani. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat, la Digi 24, ca varful epidemiei in Romania ar putea fi la jumatatea lunii aprilie, potrivit…

- Varful epidemiei in Romania ar putea fi in aprilie, iar potrivit estimarilor atunci este posibil ca Romania sa confirme in jur de 10.000 de cazuri de infectare cu Covid-19, a spus ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. La inceputul saptamanii viitoare, am putea trece in scenariul 4, atunci cand…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei generate de noul coronavirus in a doua jumatate a lunii aprilie, acesta spunand ca la acel moment se asteapta ca in Romania aproximativ 10.000 de pacienti sa fi fost diagnosticati. Tataru spune ca se…

- CORONAVIRUS / Nelu Tataru, noul ministru al Sanatații, a abordat sambata seara doua subiecte delicate: cand va fi varful epidemiei de COVID-19 in Romania și ce numar de persoane infectate estimeaza. „Aștept un varf al epidemiei in a doua jumatate a lunii aprilie, cu un varf de cazuri de 10.000. ...

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, considera ca intr-un termen de 10 zile se va putea estima varful epidemiei de COVID-19 pe teritoriul Romaniei. ‘Cred ca vom putea raspunde cam intr-o saptamana, 10 zile la aceasta intrebare (legata de varful epidemiei – n.r.). Este foarte important sa analizam evolutia…

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, insa se pare ca vremurile extrem de grele abia acum incep. Se pare ca varful epidemiei de Covid-19 va fi atins in perioada Paștelui, mai exact la inceputul lunii aprilie, dar și la sfarșitul lunii mai.

- Cel mai grav scenariu de coronavirus in Romania. Vezi cand va fi varful epidemiei Potrivit ultimelor informatii transmise de Grupul de comunicare strategica, pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 217 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cei 222 de cetațeni…