Când va fi ridicată carantina de noapte? Răspunsul premierului Premierul Florin Cițu spune ca momentan autoritațile nu iau in calcul posibilitatea ca masura carantinei de noapte sa fie ridicata, chiar daca in majoritatea județelor rata infectarilor cu Covid-19 a scazut. „Avem un obiectiv important: pana la 1 iunie, 5 milioane de persoane vaccinate. Pentru romani trebuie sa fie foarte clar ca daca vrem sa revenim la normalitate, sa mergem la restaurante, sa mergem la concerte, sa mergem la plaja, sa mergem in vacanța, trebuie sa ne vaccinam. Vom discuta despre aceste reguli dupa ce vom atinge aceste ținte”, a spus Florin Cițu. Intrebat daca se discuta despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

