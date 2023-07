Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 sensul Bucuresti - Constanta se circula duminica in coloana in zona localitatii Fetesti, pe sensul catre Capitala.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca taxa de la Fetesti va fi suspendata pana la finalizarea lucrarilor la podul peste bratul Borcea, precizand ca cestea ar putea fi incheiate pana la inceputul lunii august. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa…

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta ca doreste suspendarea acestei taxe deoarece circulatia in zona respectiva va crea un disconfort. “Impreuna cu domnul Pistol, avand totusi o perioada in care intram in zona estivala, avand in vedere ca exista aceste…

