Când va fi reconstruit sistemul sanitar din România. Iohannis a făcut anunțul Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca pandemia a scos la iveala „deficiențele structurale” din sistemul de sanatate romanesc. Este nevoie, a adaugat acesta, de reconstrucția „din temelii” a sistemului sanitar, lucru care va fi posibil doar daca se schimba actuala majoritate din Parlament și dupa alegeri se formeaza o majoritate „responsabila”. „Traversam o perioada extrem de dificila pentru sistemul nostru medical, care a scos in evidența toate deficiențele structurale neglijate ani și ani de zile. Tocmai pentru ca ne-am lovit de atat de multe probleme, se lucreaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, în urma unei ședințe cu reprezentanți ai sistemului medical, ca au fost identificate problemele legate de aparatura din spitale și ca au fost propuse o serie de soluții. Sistemul sanitar…

- „Impreuna cu Guvernul, sunt decis sa facem ceea ce nu s-a realizat, de fapt, in Romania dupa 1989, adica sa reconstruim tot sistemul sanitar din temelii. Va fi un efort de lunga durata, care insa nu mai poate fi amanat si care trebuie sa demareze imediat ce in Parlament vom avea o noua majoritate, responsabila…

- Presedintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la ora 17,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis – Am abordat modul lor de intreținere al echipamentelor necesare in spitale si retelelor electrice aferente. – La ședința au participat reprezentanți…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca pandemia a scos la iveala „deficiențele structurale” din sistemul de sanatate romanesc. Este nevoie, a adaugat acesta, de reconstrucția „din temelii” a sistemului sanitar, lucru care va fi posibil doar daca se schimba actuala…

- Președintele Klaus Iohannis a promis miercuri o „reconstruire din temelii” a sistemului sanitar din Romania, un „efort de lunga durata” care va demara imediat dupa constituirea unei noi majoritați in Parlament, dupa alegerile din 6 decembrie, informeaza hotnews.ro . „Impreuna cu Guvernul, sunt decis…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca in acest moment, in Romania, sunt doua probleme „grave”: una de sanatate publica și una politica, cauzata de PSD. „ Din nefericire acum in Romania avem doua probleme grave: una de sanatate publica și cu aceasta pandemie ne confruntam de aproape un an de zile, insa,…

