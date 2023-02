Când va fi primită Ucraina în UE: Ce au convenit guvernul Ucrainei și reprezentanții Comisiei Europene Timp de doua zile, joi și vineri, la Kiev are loc o reuniune comuna a Guvernului Ucrainei și a Comisiei Europene. 16 membri ai Comisiei Europene (adica cea mai mare parte a componenței sale!), inclusiv președintele Ursula von der Leyen, au venit in capitala Ucrainei. Nu a existat niciodata un astfel de exemplu in istoria UE. Și, in general, deplasarile comune ale consiliului de administrație al Comisiei Europene in strainatate nu sunt doar un eveniment rar, ci absolut excepțional. De ce au ajuns comisarii europeni la Kiev? La inceputul acestei saptamani, in cadrul unui briefing inchis la Bruxelles,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

