- Carmen de la Salciua a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Marian Corcheș. Artista a spus marele "DA" la Dubai, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Iata cum a reacționat cantareața!

- Carmen de la Salciua traiește de cateva luni o poveste de dragoste alaturi de Marian Corcheș, barbatul care o face cea mai fericita. Cei doi nu ezita sa se fotografieze in ipostaze tandre, așa cum au facut-o și recent.

- Dupa ce iubitul ei a divorțat de soție, Carmen de la Salciua dovedește ca povestea ei de dragoste cu Marian Corcheș continua și evolueaza de la o zi la alta. Artista este deja parte din familie și nu a uitat sa-i transmita un mesaj emoționant mamei iubitului ei de 8 martie.

- Ziua Indragostiților nu putea sa treaca neobservata de Carmen de la Salciua și iubitul ei, iar cei doi și-au facut urari speciale in mediul online, dar și surprize care mai de care. Iata cum și-a așteptat artista partenerul acasa.

- Bianca Corcheș, fosta soție a iubitului lui Carmen de la Salciua, și-a refacut viața dupa divorțul de Marian Corcheș. Bianca Corcheș in exclusivitate la Antena Stars ca are o noua relație cu un alt barbat.

- Bianca Corcheș, fosta soție a iubitului lui Carmen de la Salciua, face noi dezvaluiri despre partaj, in exclusivitate pentru Antena Stars. Ce suma iși dorește sa primeasca bruneta, chiar daca Marian Corcheș nu a fost de acord sa ii ofere partea decat prin instanța.

- Carmen de la Salciua și-a insoțit iubitul in instanța cu fosta soție. Bianca Corcheș a marurisit cum a decurs procesul, iar acum susține ca vrea sa faca partajul, chiar daca Marian Corcheș a atenționat-o ca nu este de acord și sa mearga sa-și ceara drepturile.

- Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Marian Corcheș. Artista a dezvaluit in exlusivitate pentru Antena Stars cat de fericita este in relație, iar in mediul online i-a facut partenerul ei o declarație de iubire emoționanta.