Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Economedia.ro Banca Naționala a Romaniei va lansa, in aceasta toamna, prima bancnota pe care apare chipul unei femei. Este vorba despre o bancnota in valoare de 20 de lei care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu, eroina in Primul Razboi Mondial, transmite Economedia . Anunțul a fost facut…

- Banca Naționala a Romaniei va lansa, in aceasta toamna, prima bancnota pe care apare chipul unei femei. Este vorba despre o bancnota in valoare de 20 de lei care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu, eroina in Primul Razboi Mondial, relateaza Economedia.ro. Anunțul a fost facut de europarlamentarul Corina…

- Banca Naționala a Romaniei intentioneaza sa puna in circulatie toamna aceasta prima bancnota romaneasca care va avea pe ea chipul unei femei. BNR intentiona sa puna in circulatie bancnota de 200 de lei, pe care se afla chipul Ecaterinei Teodoroiu, in cursul anul 2020, dar momentul a tot fost amanat.…

- Europarlamentarul Corina Crețu anunța ca o noua bancnota va aparea in Romania. Politicanul spune ca aceasta va fi data in folosința cat de curand, subliniind ca va reprezenta un moment istoric.

- Banca Romaniei ar urma sa lanseze in aceasta toamna bancnota de 200 de lei, pe care va fi imprimat portretul unei femei reprezentantive pentru Romania. Pe aceasta bancnota o vom vedea pe nimeni alta decat Ecaterina Teodoroiu, o femeie care a scris istorie prin curajul de care a dat dovada. „Am aflat…

- Banca Romaniei ar urma sa lanseze in aceasta toamna bancnota de 200 de lei, pe care va fi imprimat portretul unei femei reprezentantive pentru Romania. Pe aceasta bancnota o vom vedea pe nimeni alta decat Ecaterina Teodoroiu, o femeie care a scris istorie prin curajul de care a dat dovada. „Am aflat…

- Europarlamentarul Corina Cretu a comunicat ca, in foarte scurt timp, vom avea prima femeie pe bani romanesti. „Am aflat cu bucurie faptul ca in aceasta toamna Banca Naționala a Romaniei va lansa prima bancnota cu portretul unei femei reprezentative pentru istoria țarii”, a scris politicianul pe pagina…

- Europarlamentarul Corina Cretu a comunicat ca, in foarte scurt timp, vom avea prima femeie pe bani romanesti. „Am aflat cu bucurie faptul ca in aceasta toamna Banca Naționala a Romaniei va lansa prima bancnota cu portretul unei femei reprezentative pentru istoria țarii”, a scris politicianul pe pagina…