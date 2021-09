Când va fi lansat următorul sezon „Emily in Paris” Cel de-al doilea sezon al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va fi lansat de Netflix anul acesta. Joi au fost prezentate primele imagini din noul sezon, iar mai multe informatii vor fi divulgate sambata, in evenimentul global „Tudum”. In noul sezon, care are zece episoade a cate 30 de minute, Emily se descurca tot mai bine in oras, dar inca se lupta cu stilul de viata francez. Dupa ce a intrat intr-un triunghi amoros cu vecinul ei si cu prima ei prietena frantuzoaica, Emily este hotarata sa se concentreze asupra muncii sale – care se complica pe zi ce trece. La orele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

