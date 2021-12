Când va fi introdus certificatul verde la locul de muncă Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca introducerea certificatului verde la locul de munca nu va fi adoptata de Guvern pana la sfarșitul anului. „Exista o ordonanta de urgenta in Parlament si un proiect de lege in Parlament. Ca atare, pana ce nu se finalizeaza unul dintre ele, decizia a ramas sa fie luata in functie de situatie si, in functie de situatie, vom proceda in asa fel incat ceea ce exista ca masuri in momentul de fata sa poata fi aplicate. In fiecare zi discut cu ministrul Sanatatii tot ceea ce avem de facut astfel incat sa putem sa pregatim intreg sistemul sanitar pentru a face fata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

