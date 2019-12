Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența din Pitești e in doliu dupa trecerea in neființa a medicului Rodica Mihalache. „Sincere condoleanțe familiei, la desparțirea de colega noastra, DR. MIHALACHE RODICA! Dumnezeu s-o odihneasca in pace!”, a scris pe Facebook dr. Sorin Marinescu, medicul sef al Secției Cardiologie…

- Ancheta in cazul celor trei bebeluși care au murit in 2016, la Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan” din Suceava, dupa ce au fost infectați cu bacilul piocianic, nu este finalizata nici dupa mai bine de trei ani. Dosarul este inca la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava. Anchetatorii dau…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu da in judecata un medic pentru a recupera o parte din suma de peste doua milioane de lei platita anul acesta drept despagubiri rudelor unei paciente care a decedat. Carmen Braia a lucrat ca medic orelist in cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Targu…

- Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Focsani a finalizat, astazi, lucrarile de reabilitare si modernizare a sectiei de Obstetrica-Ginecologie, care a fost dotata cu aparatura de ultima generatie, achizitionata cu bani de la Ministerul Sanatatii. Corespondenta Radio Iași, Mihaela Vladescu…

- Un numar de sase persoane vor beneficia de organele si tesuturile prelevate de la un pacient internat la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr Constantin Opris" din municipiul Baia Mare, a informat, luni, pe pagina de Facebook, Agentia Nationala de Transplant.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, „Anul 2019 este Anul Sanatații, așa ca vom continua dotarea și modernizarea spitalelor".

- In aproximativ o luna pe piata, ca sa spunem asa, va aparea un album de muzica inedit. Acesta poarta semnatura lui Andrei Tase, fiul medicului cardiolog Adrian Tase de la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti. In cateva piese, Adrian Tase este cel care asigura fondul muzical la clape. Andrei Tase…

- Acesta a atacat politistii cu o furca si a asmutit un caine asupra lor. Potrivit medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, barbatul a murit marți din cauza ranilor grave. „Pacientul a decedat in cursul zilei de marți. Avea plagi impușcate extrem de grave, la nivelul toracelui…