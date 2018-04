Stiri pe aceeasi tema

- Un individ și-a torturat și ucis vecinul din gelozie, doar pentru ca victima s-ar fi uitat la soția lui, Fapta greu de imaginat s-a petrecut intr-un sat de munte uitat de lume, la poalele Munților Fagaraș. Orbit de gelozie și ametit de alcool, un barbat de 40 de ani si-a ucis cu sange rece vecinul […]…

- Durere fara margini pentru familia Prodan! Joi (19 aprilie), Ionela Prodan este condusa pe ultimul drum de familie și de prieteni. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan de la inmormantarea regretatei cantarețe de muzica populara. Transfigurata de durere, impresara…

- Așa cum Anamaria Prodan a anunțat public, astazi, in jurul orei 17:oo, sicriul in care a fost depus trupul mamei sale a ajuns la Capela Cimitirului Bellu. CANCAN LIVE de la Capela Cimitirului Bellu, acolo unde este depus trupul neinsuflețit al Ionelei Prodan Publicata de Cancan.ro pe 17 Aprilie 2018…

- Fata de suflet a Marianei de la Exatlon este o sportiva extraordinara. Fata este campioana la atletism, are peste 200 de medalii, dar nu are o casa și traiește din pensia de 600 de lei pe luna a mamei sale bolnave. Alexandra și mama ei duc o viața foarte grea și se descurca cum pot, […] The post Durere…

- Florin Mircea Buliga a oripilat o țara intreaga din cauza gestului sau necruțator. Barbatul care locuia cu familia in Brașov și-a ucis soția și cei doi copii, luni noaptea, in timp ce aceștia dormeau. Florin Mircea Buliga are 43 de ani si pana astazi era perceput ca un normal, inteligent, cu o familie…

- Fosta glorie a Craiovei Maxima Nicolae Tilihoi a fost inmormantat, marți, in prezența a peste 600 de persoane, majoritatea fotbaliști, foști fotbaliști, dar și suporteri. Inainte de plecarea spre Cimitirul Ungureni, unde a fost inmormantat Tilihoi, sicriul sau a fost scos și in incinta stadionului,…

- Durere mare in familia Reghecampf! Socrul Anamariei Prodan s-a stins la varsta de 69 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. La auzul veștii ca tatal sau a murit, Laurențiu Reghecampf, care se afla in Abu Dhabi, s-a urcat in primul zbor catre Romania. Anamaria Prodan a anunțat cand și unde va avea…

- Miercuri, 28 februarie, in cladirea Willbrook Platinum Business and Convention, are loc un eveniment caritabil, dedicat pacienților cu hemofilie. Inițiatoarea este Florina Bogdan, soția lui Rareș Bogdan, un cunoscut realizator la postul de televiziune Realitatea TV. La eveniment are loc o competiție…