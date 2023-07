Opt morți și 27 de răniți după ce un uragan a lovit regiunea Mari El din Rusia

Opt persoane au murit, iar alte zece au fost spitalizate după ce un uragan a scos arbori din rădăcini în vestul Rusiei, anunţă duminică autorităţile locale, relatează AFP. Eight people were reported to be dead while 10 others were hospitalised… [citeste mai departe]