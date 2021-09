Când va fi externată Elena Merișoreanu din spital. Informații de ultimă oră despre starea ei Elena Merișoreanu se afla internata la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș, dupa ce s-a infectat cu covid-19. Cum se simte Elena Merișoreanu, infectata cu covid-19 Vedeta a luat virusul, deși este vaccinata cu ambele doze de vaccin. Ea a trecut prin clipe dificile și acum a facut declarații despre starea in care […] The post Cand va fi externata Elena Merișoreanu din spital. Informații de ultima ora despre starea ei appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

