Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat luni ca a inceput evaluarea administrarii vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech copiilor cu varste cu varste de 5-11 ani, informeaza Reuters. S-a constatat ca vaccinul induce un raspuns imun puternic la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, intr-un studiu clinic cu 2.268 de participanti, au spus companiile luna trecuta. Agentia Europeana a Medicamentului a declarat ca va analiza datele referitoare la vaccin, cunoscut sub numele de Comirnaty, inclusiv rezultatele unui studiu clinic in curs. In prezent, vaccinul nu este permis pentru…