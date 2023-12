Când va fi audiat Vlad Voiculescu la DNA? S-a aflat cand va fi audiat Vlad Voiculescu la DNA. Potrivit primelor informații, fostul ministrul al Sanatații va fi audiat maine, 8 decembrie, la ora 10:00, de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in „Dosarul vaccinurilor”. Anunțul vine la scurt timp dupa ce, in cursul zilei de ieri, 6 decembrie, fostul ministru al Sanatații anunțase ca a primit deja o citație din partea Direcției Naționale Anticorupție. La acel moment, acesta nu știa exact cand va avea loc audierea sa. „Sigur, voi merge zilele urmatoare. Am fost invitat, da (de catre DNA n.r.)”, a spus ieri Vlad Voiculescu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

