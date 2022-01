Când va fi atins vârful valului 5 al pandemiei în României Valul 5 al pandemiei este caracterizat de prezența variantei Omicron, tulpina dominanta in acest moment in Romania. Este cel mai agresiv val pandemic, judecand dupa numarul de infectari inregistrate in ultimele zile. Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca varful valului 5 COVID este aproape. El va fi atins, cel mai probabil, in perioada 10 […] The post Cand va fi atins varful valului 5 al pandemiei in Romaniei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca varful valului 5 al pandemiei va fi atins in Romania pe data de 10 februarie. ”N-am depașit varful acestui val. (…) Ne așteptam ca varful acestui val sa fie in jurul datei de 10 februarie, in circa 20 de zile”, a declarat Alexandrul Rafila, joi, intr-un…

- Medicul Octavian Jurma spune ca recordul inregistrat joi, cand au fost 19.105 cazuri noi de Covid, inseamna ca debutul saptamanii viitoare ar putea avea loc la 15.000 de cazuri noi inca de luni. El crede ca suntem la 2, 3 saptamani distanța de varful valului 5. „Ma așteptam sa depașim saptamana aceasta…

- CIFRE AMEȚITOARE, in Romania, varful valului cinci al pandemiei va fi la inceputul lui februarie, cand se vor inregistra 30-50 de mii de cazuri zilnic The post CIFRE AMEȚITOARE, in Romania, varful valului cinci al pandemiei va fi la inceputul lui februarie, cand se vor inregistra 30-50 de mii de cazuri…

- La doar doua saptamani de la inregistrarea celui mai mic numar saptamanal de cazuri noi de COVID-19, Romania se pregatește sa depașeasca, in valul 5 al pandemiei, varful inregistrat in valul 3, in primavara anului trecut. Dupa varful valului 4, cu peste 100.000 de cazuri noi in saptamana…

- Medicul Octavian Jurma a declarat ca cel mai probabil varful valului 5 al pandemiei va fi atins la inceputul lunii februarie, cand s-ar putea inregistra intre 25.000 si 30.000 de cazuri zilnic. Cercetatorul precizeaza ca noul val a venit in tara noastra cu o saptamana mai devreme decat aratau previziunile…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a elaborat 3 posibile scenarii – optimist, mediu și pesimist – pentru evoluția valului 5 al pandemiei de COVID-19 in Romania. Sefa Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor (CNSCB), medicul Adriana Pistol, a declarat miercuri ca este…

- Sefa Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor, medicul Adriana Pistol, a declarat miercuri ca este posibil ca maximul din valul anterior al pandemiei sa fie atins mult mai repede in situatia prezenta, in 31 zile fata de 52 de zile, cat a durat pentru valul anterior. ”Primul val cu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful Centrului National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile(CNSCBT), medicul Adriana Pistol au prezentat miercuri planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID-19. Specialistii estimeaza ca acesta va fi generat, in…